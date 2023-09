Aspiration centralisée et flexible rétractable dans une maison existante en Normandie  

Une réalisation de la société Aspiration Centralisée HuskyNormandie dans une maison existante située à Garennes-sur-Eure 27780 dans le département de l’Eure en région Normandie.

Installation d’un réseau PVC d’environ 40 mètres qui alimente 2 prises pour flexible rétractable de 12 mètres pour couvrir l’ensemble de l’habitation. Le système de flexible rétractable, est un flexible qui sort et qui se range automatiquement dans le réseau d’aspiration centralisée par la force de l’aspiration. L’ensemble de ce réseau a été raccordé sur un modèle Husky ÉVOLUTION, modèle poussière, hybride, équipé d’un moteur by-pass d’une puissance d’aspiration de 3977 mm de dépression, démarrage et arrêt du moteur temporisé, filtre lavable et traité SILPURE, diode de contrôle, capacité de cuve de 34 litres, tout en aluminium brossée et couvert d’une garantie de 25 ans par le manufacturier des produits Husky.

LEPOULTIER ÉLECTRICITÉ

Votre spécialiste aspiration centralisée

www.huskynormandie.fr

www.aspiration-husky-50.fr

consommable.huskyfrance.com